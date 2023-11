CARTE - La ville de Gaza encerclée : quels sont les objectifs de l'armée israélienne ?

Mais les combats péri-urbains qui ont débuté sont durs. En effet, l'historien Michel Goya notait dans les colonnes du Figaro qu'"après la guerre de 2006 et les opérations de 2008, le Hamas a constitué une infanterie professionnelle solide, bien équipée, à l'imitation du Hezbollah, et les combats en bordure de la ville ont été beaucoup plus difficiles pour les Israéliens".

Des vidéos postées par le Hamas montrent des combattants du groupe islamiste surgissant de tunnels pour attaquer les chars israéliens, dont la progression est aussi rendue difficile par les destructions. Jeudi, l'armée a indiqué que 332 soldats israéliens avaient été tués depuis le début de la guerre.