CARTE - Sécheresse hivernale : ces autres pays d'Europe qui souffrent du manque d'eau

La carte de la sécheresse en Europe en témoigne : la France n'est pas la seule touchée par un phénomène de sécheresse hivernale. Établie selon les données recueillies sur les 10 premiers jours de février, cette carte diffusée par l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO) montre que de vastes régions de l'Hexagone, particulièrement au sud et à l'est, souffrent d'un déficit de précipitations. Des points rouges signalent des secteurs en alerte hydrique, notamment en Cévennes et en Corse-du-Sud.

Mais en décadrant, on s'aperçoit que le mal est également profond dans plusieurs régions d'Espagne, ainsi que dans le nord de l'Italie. De vastes zones de l'Europe de l'Est souffrent aussi de déficit, notamment en Bulgarie, Roumanie et Moldavie. Plus surprenant encore, l'Irlande semble être le pays le plus touché, proportionnellement à sa taille, par l'épisode de sécheresse hivernale.