Six mois de guerre en Ukraine : la carte interactive de la progression russe

Au terme de six mois de guerre, les mouvements ne sont plus aussi rapides, et l'issue des combats est toujours incertaine, tant dans le Donbass, à l'est, que sur les bords de la mer Noire et de la mer d'Azov, au sud. La carte de notre partenaire Esri (ci-dessus) permet de suivre jour par jour la progression et les replis de l'armée russe, ainsi que les progrès de la contre-offensive ukrainienne.