CARTES - Beyrouth "à moitié détruite" : les secteurs les plus touchés

Comme le montre la carte ci-dessous, réalisée par notre partenaire Esri France, une première forte explosion dans la zone portuaire de Beyrouth a eu lieu aux alentours de 18h (heure locale) mardi soir, suivie d'un incendie et de quelques détonations, avant une seconde explosion, beaucoup plus puissante, qui a provoqué un énorme dégagement de fumée en forme de champignon dans le ciel et pulvérisé le port et les bâtiments alentours.