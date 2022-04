Cas inexpliqués d'hépatites chez les enfants : la crainte d'une nouvelle épidémie

Les enfants affectés étaient âgés d'un mois à 16 ans, mais la plupart avaient moins de 10 ans, et beaucoup moins de 5 ans. Alors qu'aucun ne présentait de comorbidités, un patient est décédé, et 17 transplantations rénales ont dû être effectuées.

Pour l'instant, une cause infectieuse semble considérée comme la plus probable, mais aucun lien commun avec une alimentation contaminée ou un toxique n'a été identifié. " Les investigations se poursuivent dans tous les pays rapportant des cas. Actuellement, la cause exacte de l'hépatite reste inconnue ", selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Les professionnels de santé portent certes une attention toute particulière à ces cas inexpliqués, mais tentent aussi de temporiser et d'étouffer un éventuel vent de panique. "Il faut toujours prendre les choses au sérieux" et "surveiller de près", mais "pas non plus tomber dans la psychose" car "on ne sait même pas d'où ça vient", a déclaré Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris et membre du Conseil scientifique français, dans une récente interview à l'Express.