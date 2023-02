"Catastrophe chimique" aux États-Unis : peut-on vraiment parler d'un "nouveau Tchernobyl" ?

La gravité apparente de l'accident survenu début février semble à de multiples égards moins importante que celle de Tchernobyl, mais les experts s'accordent pour souligner que les conséquences devront être étudiées sur le long terme. Deux semaines à peine après le déraillement du train et la combustion des produits chimiques, les effets sur l'environnement ou la santé ne peuvent être pleinement mesurés.

Cité par le New York Times, le responsable en charge de la santé et de l'alimentation pour l'ONG Natural Resources Defense Council a partagé ses craintes. "Certains officiels disent aux gens qu'à leur retour, ils doivent ouvrir leurs fenêtres et essuyer toutes leurs surfaces", a indiqué Erik D. Olson. "Cela signifie qu'ils savent qu'il reste une contamination dans la région." Les menaces resteront persistantes à moyen ou long terme, estime-t-il, notamment à cause de particules qui ont pu se déposer au sol et s'infiltrer dans les puits et les diverses sources d'eau potable. Les contaminants, dans les eaux souterraines, peuvent se vaporiser et migrer à travers les fissures dans le sol et dans les sous-sols et les maisons. "Les effets à long terme sont souvent négligés", a-t-il ajouté.

Un expert en santé environnementale a quant à lui fait remarquer que les composés chimiques impliqués ici sont susceptibles d'interagir les uns avec les autres d'une manière complexe et pourraient persister après la combustion. Dès lors, "il pourrait y avoir des centaines de produits de dégradation différents qui subsistent, pour lesquels nous avons souvent des profils toxicologiques très médiocres.", glisse le Dr Poje. "Nous nous trouvons ici dans une zone grise, face à de multiples inconnues."