Catastrophe ferroviaire en Inde : les responsables "identifiés"

Deux jours après cette actualité dramatique, on en sait un peu plus. Les autorités en Inde ont annoncé ce dimanche 4 juin que la cause et les responsables de la catastrophe ferroviaire ont été identifiés. Cette collusion qui a provoqué la mort de 288 personnes et fait 900 blessés à l'est du pays, serait liée à l'enclenchement du "système de signalisation électronique", a précisé le ministre indien des Chemins de fer.