Ce "drone" sous-marin d'attaque nucléaire que veut développer la Corée du Nord

Après une année record d'essais d'armes en 2022, la Corée du Nord innove. Pyongyang a affirmé vendredi avoir testé un drone d'attaque nucléaire sous-marin, lequel serait capable de déclencher un "tsunami radioactif". Une menace aussitôt tempérée par des experts en Corée du Sud, mais aussi aux Etats-Unis, lesquels ont émis des doutes sur les capacités de la dictature à élaborer ce type d'armement.

Selon l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA, ce nouveau drone peut être déployé "sur toute côte et port ou remorqué par un navire de surface". Son but ? "S'infiltrer furtivement dans les eaux opérationnelles et de produire un tsunami radioactif à grande échelle [...] pour détruire les groupes d'attaquants navals et les principaux ports opérationnels de l'ennemi".