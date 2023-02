Ce que l'on sait du puissant séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie

Depuis les premières secousses, le bilan ne cesse de s'alourdir, un très grand nombre de personnes restant piégées sous les milliers de bâtiments qui se sont effondrés. Alors que les secours continuent de s'activer ce lundi soir, on comptait encore vers 19h plus de 3000 victimes en tout, et des milliers de blessés. À ce bilan, toujours provisoire, s'ajoute la situation très difficile des personnes qui se retrouvent sans abri, d'autant que la pluie et la neige sont tombées à certains endroits en abondance et qu'une baisse des températures est attendue dans la région.

Le bilan risque encore d'évoluer dans les villes touchées, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment. Par ailleurs, la citadelle d'Alep et plusieurs autres sites archéologiques ont été endommagés, selon la Direction générale des antiquités et des musées.