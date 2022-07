Ce que l’on sait de la femme qui a foncé dans la foule à Las Vegas

Elle a foncé sur la foule avec sa voiture. Le geste, dramatique, a fait au moins un mort et 26 blessés à Las Vegas aux Etats-Unis, dimanche soir. Vingt-quatre heures après, les circonstances de l'accident, et notamment le profil de la conductrice commencent à se préciser.

► Que s’est-il passé ?

L 'accident s'est produit dimanche soir vers 18 h 30 , sur le "Strip", une portion du Las Vegas Boulevard bordée de grands hôtels et de casinos, où affluent des touristes du monde entier. Plus précisément, il a eu lieu entre l'hôtel casino Planet Hollywood, où se tenait le concours de Miss Univers et le Paris Las Vegas Hotel.



La conductrice a quitté la route et foncé à plusieurs reprises sur le trottoir. Elle a ensuite pris la fuite après avoir percuté des piétons et s'est arrêtée à un hôtel tout proche pour demander d'appeler les urgences. Elle y a été interpellée. "Elle a quitté la route et est montée sur le trottoir, deux ou trois fois", a expliqué aux journalistes le lieutenant Dan McGrath, de la police de Las Vegas. D’après les témoins, plusieurs hommes ont ensuite couru derrière la voiture pour essayer de l'arrêter, sans succès.



► Quel bilan ?

L’accident a fait un mort, et une trentaine de personnes ont aussi été blessées dans l'incident, dont trois sont encore dans un état grave, "avec des blessures à la tête", selon le shérif.

► Qui est la femme au volant ?

La conductrice est âgée de 24 ans, identifiée comme étant Lakeisha Holloway, originaire de l'Oregon (nord-ouest). Elle aurait séjourné dans les environs de Las Vegas depuis environ une semaine. Elle logeait dans sa voiture. Le jour de l'accident, elle transportait dans son véhicule, une Oldsmobile 1996, une fillette de 3 ans qui est sortie indemne de l'accident et "va bien". Aucune arme n'a été retrouvée.

► Pourquoi a-t-elle fait ça ?

D’après le shérif de Las Vegas, il ne s’agirait pas d’un acte de terrorisme, même s’il s’agit à première vue d’un "acte intentionnel". Mais comme "nous avons des difficultés à obtenir ses antécédents" et comme "nous avons encore ces inconnues, nous n'excluons pas à 100% la possibilité (d'un acte) terroriste", a-t-il ajouté. D’après le chef de la police, la jeune femme ne semblait "pas stressée par ses actions". D’après les premières analyses, elle n’était pas sous l'influence de l'alcool. Mais d’après un expert, elle semblait être sous l'effet d'une "sorte de stimulant". La conductrice serait en conflit avec le père de la fillette. Elle passait peut-être par Las Vegas pour aller rejoindre au Texas (sud) cet homme, que la police recherche activement.



► Que risque la jeune femme ?

Les autorités ont annoncé que la jeune femme allait être inculpée pour meurtre. "Nous allons débuter la procédure d'inculpation pour meurtre avec utilisation d'une arme mortelle", a annoncé lundi le procureur Steven Wolfson lors d'une conférence de presse. La suspecte pourrait être présentée devant la justice dès mardi ou mercredi.

