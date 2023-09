"On n'a aucune info", témoigne la famille de Cécile Kohler, détenue en Iran depuis 500 jours

"On n'a aucune info, aucune date, aucune échéance, rien..." La famille de Cécile Kohler, une enseignante française détenue en Iran depuis le 7 mai 2022, avec son compagnon Jacques Paris, a "peu de nouvelles" d'elle, a témoigné à l'AFP sa sœur Noémie, mardi 19 septembre, au 500ᵉ jour de sa captivité. La justice iranienne a annoncé, la semaine passée que l'enquête sur le couple, arrêté pour "espionnage" alors qu'il faisait du tourisme, était terminée, ouvrant la voie à un éventuel procès.

"On attend de voir ce qui va suivre", a-t-elle expliqué. "On a peu de nouvelles de Cécile, toutes les cinq à six semaines en moyenne. La connexion est mauvaise, les appels sont très courts et elle parle sous surveillance", a indiqué la sœur de cette professeure agrégée de lettres modernes et syndicaliste de 38 ans, originaire de Soultz, dans le Haut-Rhin. La dernière conversation remonte au "23 août", un appel de "quelques minutes, de très mauvaise qualité". "Elle fait bonne figure, mais on se doute que c'est très difficile", a confié Noémie Kohler, qui réclame "qu'elle soit libérée parce qu'elle est innocente".