Célèbre-t-on en Ukraine la mémoire du "héros nazi" Stepan Bandera ?

Si, depuis sa création, l'OUN "professe un nationalisme extrême, influencé par les modèles autoritaires fascistoïdes alors populaires dans différents pays d'Europe", note Iarolsav Lebedynsky, Bandera n'est pas considéré comme l'un de ses théoriciens. Il n'est pas non plus militaire, mais prend durant les années 1930 la tête d'une section régionale de l'organisation, qui va diligenter plusieurs dizaines d'assassinats. Sont visés des individus, Ukrainiens ou non, considérés comme des soutiens et/ou collaborateurs actifs de la Pologne ou de la Russie. Arrêté puis jugé, Stepan Bandera est emprisonné jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale.

L'OUN, au début du conflit, se scinde en deux parties. Bandera prend la tête de l'une d'elles, suivi par ceux que l'on qualifie aujourd'hui de banderites. Il estime que l'Allemagne d'Adolf Hitler peut constituer un allié potentiel. Plus qu'une volonté de prêter allégeance au IIIe Reich ou d'adhérer à son idéologie, ce rapprochement constitue surtout l'opportunité de restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de servir ses desseins d'indépendance. Il en résulte toutefois qu'une forme de collaboration se met en place avec le régime nazi, celle-là même qui continue de faire de Bandera un personnage controversé. "L'OUN a rejoint la police ukrainienne en 1941 et a aidé les Allemands à assassiner des Juifs dans l'ouest de l'Ukraine", a rappelé à la Deutsche Welle l'historien Grzegorz Rossolinski-Liebe.

Le 30 juin 1941 à Lviv, les banderites annoncent la création d'un État ukrainien. Une initiative qui prend de court les Allemands, opposés à ce projet. L'arrestation de Bandera suivra, conduisant à son enfermement dans le camp de Sachsenhausen en janvier 1942. Les deux frères du leader nationaliste sont quant à eux assassinés à Auschwitz.

Libéré en septembre 1944, Stepan Bandera a poursuivi, après la guerre, son combat contre les Soviétiques, s'exilant en Allemagne. C'est d'ailleurs à Munich qu'il fut assassiné, en 1959, par le KGB.