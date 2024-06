Deux ressortissants français ont été arrêtés en Centrafrique, a indiqué ce jeudi à l'AFP une source diplomatique française. Les deux hommes, présentés comme franco-algériens, ont été interpellés lundi à Bangui. Des médias locaux évoquent des "mercenaires" liés à des groupes armés.

S’agit-il de "mercenaires" liés à des groupes armés, comme l’affirment des médias locaux ? Deux ressortissants français ont été arrêtés en Centrafrique, a indiqué jeudi 13 juin à l'AFP une source diplomatique française. "Nous avons pris connaissance de l'arrestation de deux ressortissants français à Bangui. Notre ambassade est mobilisée pour assurer leur protection consulaire", a expliqué cette source.

Les deux hommes, présentés comme franco-algériens, ont été interpellés lundi à Bangui "et placés en détention à la Section des recherches et d'investigations", selon Radio Ndeke Luka, un média financé par l'Union européenne. Une source à l'ambassade de France citée par Radio France Internationale (RFI) a de son côté précisé que les deux hommes étaient inscrits sur les registres consulaires français à Bangui depuis 2017.

Le site pro-russe Ndjoni Sango a affirmé pour sa part que la perquisition de leur domicile, voisin de la résidence de l'ambassadeur de France, avait "permis de saisir des armes de guerre de marque AK 47, des munitions de gros calibre, des grenades, des casques militaires balistiques, des dizaines de millions de francs CFA, des passeports de différents pays et des tenues militaires".

"Protection rapprochée"

Selon plusieurs sources, les deux hommes "étaient impliqués dans le secteur minier avec des opérateurs économiques étrangers, mais aussi avec des personnalités politiques centrafricaines importantes, ce qui leur permettait jusque-là de jouir d'une protection rapprochée", a expliqué RFI. Les suspects étaient en contact permanent avec des leaders des groupes armés et certains officiers de l'armée nationale, selon le site Ndjoni Sango.

Fin mai, un consultant d'une ONG américaine détenteur de passeports belge et portugais avait été arrêté dans le sud-est du pays. Il fait l'objet d'une enquête pour "complot" présumé contre l'État en lien avec des "groupes armés" rebelles, selon le parquet de Bangui.

La Centrafrique, pays parmi les plus pauvres du continent africain et affligé par une succession de guerres civiles, coups d'État et régimes autoritaires depuis son indépendance de la France en 1960, est en proie à des guérillas multiformes menées par des rebelles ou des groupes armés. L'armée est soutenue par des mercenaires du groupe russe Wagner, ou son successeur Africa Corps. La montée en puissance russe en Centrafrique s'est accompagnée de la disgrâce de la France, ex-puissance coloniale, sur fond de sentiment antifrançais croissant.