Que sait-on du Français détenu en Centrafrique et engagé dans une grève de la faim ?

Interpellé le 10 mai 2021 à Bangui, la capitale centrafricaine, Juan Rémy Quignolot se voit accusé "d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État", "complot" et "espionnage". Le tout dans un contexte de tensions récurrentes entre France et Centrafrique. Il se trouve actuellement en détention provisoire, malgré le dépassement du délai légal d'un an prévu en pareil cas, déplore son avocate.

Lors de son arrestation, des photos avaient été relayées en ligne sur les réseaux sociaux. Le quinquagénaire était alors montré avec les mains liées dans le dos, un important arsenal à ses pieds. Il était à l'époque accusé par le gouvernement de détenir à son domicile "une énorme quantité d'armes de guerre".