Centrafrique : un Français accusé d'espionnage évacué vers Paris

Un Français arrêté il y a deux ans en Centrafrique et accusé d'espionnage a été évacué vers Paris pour raisons de santé, a annoncé sa sœur ce dimanche à l'AFP. "Nous l'avons accueilli ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle", a indiqué Caroline Quignolot par téléphone. "Il est parti le 18 mai de Bangui et a transité par le Gabon", dont le président a joué "le rôle de médiateur" entre Paris et Bangui, a-t-elle assuré, ajoutant : "Il est très éprouvé physiquement et doit se reposer".