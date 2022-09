Centrale de Zaporijia : pour les spécialistes, l'arrêt du dernier réacteur est "rassurant"

C'était le dernier réacteur en fonctionnement. L'opérateur ukrainien Energoatom a annoncé ce dimanche matin avoir mis à l'arrêt le sixième réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijia. La plus grande centrale d'Europe est occupée par les forces russes et se trouve dans une zone bombardée. Une situation qui inquiète l'Ukraine, ses alliés, et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dont le président a appelé vendredi à "cesser immédiatement les bombardements dans la zone".