Fukushima : le Japon va relâcher dans le Pacifique de l'eau contaminée, mais reste évasif sur le calendrier

Les pêcheurs, influents dans l'archipel, sont pour beaucoup opposés au rejet des eaux. Ils estiment que les immenses quantités dont il est question (l'équivalent de 500 piscines olympiques) vont nuire à l'image de leurs produits si elles terminent dans l'océan. Et ce, alors qu'ils cherchent depuis maintenant plus de dix ans à redorer leur blason et de rassurer les consommateurs.

En juillet, le projet de rejet a passé un cap : le dernier obstacle réglementaire a été contourné, les autorités japonaises bénéficiant d'un soutien de l'organe de surveillance nucléaire des Nations unies. Tepco, l'opérateur de la centrale, soutient que les particules radioactives dangereuses ont été filtrées et explique ainsi que le déversement est sûr.