Centrale nucléaire de Zaporijjia, nouveaux cargos sur le départ… Le point sur la situation en Ukraine

Zaporijjia inquiète. L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a jugé samedi "de plus en plus alarmantes" les informations venant de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, au lendemain de frappes à proximité. Les frappes de vendredi sont "les dernières d'une longue liste d'informations de plus en plus alarmantes", a dénoncé le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. Il estime qu'elles démontrent un "vrai risque réel de catastrophe nucléaire pouvant menacer la santé et l'environnement en Ukraine et au-delà", selon un communiqué.

Samedi 6 août, la compagnie ukrainienne de l'énergie atomique Energoatom a indiqué que les bombardements avaient "gravement endommagé" une station renfermant de l'azote et de l'oxygène et un "bâtiment auxiliaire". En début de soirée, la compagnie a finalement confirmé qu’un réacteur de la centrale nucléaire était désormais à l’arrêt.

Un fonctionnaire russe dans un état grave. Selon les informations des autorités locales russes dans la région ukrainienne de Kherson, un fonctionnaire de l’administration d’occupation russe a été blessé dans un attentat. D’après les propos recueillis par l’agence de presse russe TASS, l’attaque ciblait le chef-adjoint du district de Nova Kakhovka, Vitali Gour, qui "est à l'hôpital avec de multiples blessures par balles", selon une source anonyme. Cette dernière a également indiqué que l’individu était dans un état grave.

L’Ukraine équipée par la Macédoine du Nord. Skopje a indiqué qu’elle fournirait des chars et des avions à l’Ukraine afin d’aider l’armée ukrainienne dans sa lutte contre les troupes russes. Il a déjà été signalé que la Macédoine du Nord fournirait des chars de l'ère soviétique, mais il n'y avait aucune mention de livraisons d'avions. Mykhailo Podolyak, conseiller ukrainien du président Volodymyr Zelensky a déclaré que "de nombreux pays font preuve de plus de courage aujourd'hui que la moitié du G20. Comme la Macédoine du Nord qui décide de soutenir l'Ukraine à travers des chars et des avions."