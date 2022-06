Centre commercial bombardé en Ukraine : au moins 16 morts et 59 blessés

"Dix morts et plus de 40 personnes ont été blessées. Voici actuellement la situation à Krementchouk à cause de la frappe de missile", a indiqué dans un premier temps Dmytro Lounine, à la tête de l'administration de la région de Poltava. Son bilan s'est ensuite alourdi pour passer à 13 décès. "A l'heure actuelle, nous avons connaissance de 16 morts et de 59 blessés, dont 25 sont hospitalisés. Les informations sont en cours d'actualisation", a finalement indiqué Sergiy Kruk, le chef des services de secours ukrainiens, sur Telegram, dans la nuit de lundi à mardi.

Dmytro Lounine a également dénoncé un "crime de guerre" et un "crime contre l'humanité", ainsi qu'un "acte de terreur non dissimulé et cynique contre la population civile". La ville de Krementchouk comptait 220.000 habitants avant la guerre.