Pointée du doigt pour un potentiel rôle dans l'affaire des cercueils déposés devant la tour Eiffel ce week-end, Moscou a assuré mardi ne pas "interférer dans les affaires intérieures de la France". L'ambassade de Russie à Paris dénonce une "campagne russophobe dans les médias". Dans cette affaire, trois personnes ont été interpellées et placées sous le statut de témoins assistés.

La Russie réagit à l'affaire des cercueils de la tour Eiffel. L'ambassade du pays en France a assuré, ce mardi 4 juin dans un communiqué, qu'elle "n'interfère pas dans les affaires intérieures de la France". "Notre pays a des priorités plus importantes", a ajouté l'institution, tout en regrettant une "campagne russophobe dans les médias" et une "hystérie" sur le sujet. Le week-end dernier, cinq cercueils avaient été découverts devant le célèbre monument parisien. L'inscription "soldat français de l'Ukraine" était apposée sur ces boîtes mortuaires.

Dans son message, l'ambassade russe a donc nié la responsabilité de son pays, tout en exprimant sa solidarité avec "les citoyens français qui ont fait l'objet d'une chasse aux sorcières simplement parce qu'ils sont favorables à la préservation des liens d'amitié de longue date entre nos pays". Selon elle, les autorités françaises doivent "mettre fin" à cette "campagne d'information antirusse".

Un lien avec un homme lié aux tags du mémorial de la Shoah

Trois personnes ont été interpellées pour ces faits et placés lundi sous le statut de témoins assistés. Ils demeurent libres pour le moment. Il s'agit d'un chauffeur de véhicule ayant transporté les cercueils, de nationalité bulgare et âgé de 38 ans, et de deux autres hommes, l'un âgé de 25 ans, né en Allemagne, l'autre, de 17 ans, né en Ukraine. L'enquête a notamment permis de déceler un lien entre le premier individu et un suspect dans l'affaire des tags en forme de "mains rouges" sur le Mémorial de la Shoah à Paris, mi-mai.

Les trois suspects ont dit "être sans emploi et avoir besoin d'argent", expliquait une source policière, dimanche. Le conducteur a pour sa part déclaré "avoir été payé 120 euros pour cette mission et les jeunes 400 euros". Les investigations ont été confiées à la Sûreté territoriale de Paris. L'enquête devra établir "une éventuelle ingérence étrangère", selon la même source.

Dans le même temps, le Kremlin a déploré toute campagne de désinformation visant les Jeux olympique prévus cet été à Paris. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a ainsi qualifié de "pure calomnie" un rapport d'un observatoire de Microsoft accusant la Russie d'avoir intensifié ces efforts. Des accusations qui "n'ont rien à voir avec la réalité", selon le responsable.