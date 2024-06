Joe Biden sera en voyage officiel en France du mercredi 5 juin au dimanche 9 juin. Le président américain assistera notamment aux commémorations du 80ᵉ anniversaire du Débarquement. Il sera aussi reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour un dîner d'État le 8 juin.

Un programme chargé pour le président américain. À l'instar de Volodymyr Zelensky (Ukraine), du roi Charles III (Royaume-Uni), de Justin Trudeau (Canada) ou encore du chancelier Olaf Scholz (Allemagne), Joe Biden est attendu pour célébrer le 80ᵉ anniversaire du Débarquement allié en Normandie, dont les commémorations auront lieu à partir de mercredi en Normandie. Un événement qui sera suivi, pour le chef d'État américain, d'une visite d'État en France qui s'étendra jusqu'au dimanche 9 juin. Accompagné de son épouse Jill, Joe Biden aura plusieurs rendez-vous importants durant ces cinq jours. Passage en revue.

De nombreux hommages en Normandie

Les époux Biden atterriront en France mercredi 5 juin. Le Conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, seront aussi du voyage. La délégation arrivera dans la matinée à l'aéroport de Paris-Orly (Val-de-Marne). Le président américain sera accueilli dans le Pavillon d'honneur du site par le Premier ministre français, Gabriel Attal. Aucune autre rencontre n'est pour le moment prévue à l'agenda de Joe Biden avant le lendemain, date du 80ᵉ anniversaire du Débarquement.

Jeudi, une fois en Normandie, Joe Biden participera d'abord au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) à une cérémonie en compagnie d'Emmanuel Macron. Plusieurs dizaines de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, dont certains ont pris part directement au Débarquement en 1944, seront sur place. Le chef d'État américain y prononcera aussi un discours et déposera une gerbe en l'honneur des disparus lors de cette opération historique. Un peu plus tard, Joe Biden se rendra à Omaha Beach, l'une des cinq plages du débarquement, pour la cérémonie internationale, où il sera invité avec une quinzaine d'autres dirigeants.

Un dîner d'État à l'Élysée samedi soir

Vendredi, le président américain refera l'aller-retour en avion entre Paris et la Normandie pour de nouveaux hommages. Il devrait prononcer un autre discours, cette fois à la pointe du Hoc (Calvados). Son propos portera "sur l’importance de défendre la liberté et la démocratie", précisait la Maison-Blanche en début de semaine. La suite du programme de Joe Biden pour le reste de la journée n'a pas encore été communiquée. En revanche, le week-end s'annonce chargé pour le chef d'État, qui entamera alors samedi véritablement sa visite d'État en tant que telle.

Une cérémonie d'accueil aura lieu à la mi-journée, à l'Arc de Triomphe, à Paris. Emmanuel et Brigitte Macron recevront le couple Biden en haut des Champs Élysées. Durant l'après-midi, Joe Biden sera reçu à l'Élysée par le dirigeant français, où les deux hommes déjeuneront, puis s'entretiendront. Ils s'exprimeront devant la presse en milieu d'après-midi. Ensuite, Joe Biden et Emmanuel Macron feront un discours devant le French American Business Council, qui réunira une centaine d'entreprises françaises et américaines. Un dîner d'État en forme de banquet sera enfin organisé le soir même à l'Élysée.

Le voyage de Joe Biden s'achèvera par une dernière journée de visite dimanche, avec un ultime déplacement au cimetière américain Aisne-Marne à Belleau (Aisne) pour un moment de recueillement et un dépôt de gerbe. Le couple rentrera à Paris, puis décollera un peu plus tard dans la journée vers les États-Unis. Après cette venue en France, le président américain, 81 ans, pourrait rapidement enchaîner avec un autre passage en Europe en quelques jours, puisqu'il est attendu du 13 au 15 juin dans la région des Pouilles, en Italie, pour le sommet du G7. Le tout, en pleine campagne électorale face à Donald Trump.