Ces images prouvent-elles que l'arrestation de Greta Thunberg est fausse ?

Contactée, la police d’Aix-la-Chapelle nie, elle aussi, toute "mise en scène" et va dans le même sens que nos témoins en confirmant la chronologie des faits : "Lorsqu'elle a été photographiée, les policiers venaient de l'emmener et d'attendre le bus". Elle tient à souligner que Greta Thunberg n’a "jamais été arrêtée" mais a subi un contrôle d’identité avant d’être "transportée en bus hors de la zone de danger" avec les autres militants. Un démenti que nous a également apporté le collectif Lützerath Lebt, à l’origine de la mobilisation. "Les images de l'arrestation de Greta ne sont pas une mise en scène. Elle a participé à l'action de désobéissance civile de l'alliance 'Lützerath Unräumbar' pour faire quelque chose contre la mine de lignite à ciel ouvert et a été traitée comme tous les autres militants. Elle a donc été encerclée et emmenée. Il y avait beaucoup de monde pour en témoigner."