Cessez-le-feu en Ukraine : pourquoi les orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier

C'est une première en près d'un an de conflit : un cessez-le-feu d'ordre général a été ordonné jeudi par Vladimir Poutine à ses forces pour vendredi 6 et samedi 7 janvier, à l'occasion du Noël orthodoxe. "Toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de 12h le 6 janvier de cette année jusqu'à minuit le 7 janvier", a déclaré le président russe. Seuls des accords locaux avaient jusqu'alors été décrétés. Cette courte trêve répond à l'appel lancé par le patriarche orthodoxe russe Kirill, l'un des proches du chef du Kremlin, qui avait exhorté un peu plus tôt à faire cesser les combats à l'occasion de la fête religieuse, célébrée samedi.

Ce cessez-le-feu d'ampleur doit selon lui permettre aux orthodoxes, la confession majoritaire en Ukraine comme en Russie, de pouvoir "assister aux offices de la veille et du jour de Noël" en Ukraine. Les différentes Églises chrétiennes ne célèbrent en effet pas toutes la naissance de Jésus-Christ à la même date. Pour cause, aucun texte chrétien n'arrête ce jour précis, comme le souligne le site du Diocèse de Paris.