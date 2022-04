Comment la CIA a permis d'empêcher l'assassinat de Zelensky au début de la guerre en Ukraine

Plusieurs hauts responsables parlent d'une opération massive, et sans précédent, de partage de renseignements avec un pays non-membre de l'OTAN. "Dès le début, nous nous sommes fortement impliqués dans le partage de renseignements stratégiques et exploitables avec l'Ukraine", a déclaré à NBC News un responsable américain, sous couvert d'anonymat. "Cela a eu un impact à la fois au niveau tactique et stratégique. Il y a des exemples où l'on pourrait dire très clairement que cela a fait une différence majeure", a-t-il ajouté. "Je dirais que notre situation actuelle est révolutionnaire par rapport à ce que nous avons pu faire", a confirmé le mois dernier, devant le Congrès, le lieutenant-général Scott Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency.