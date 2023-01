Cette lumière blanche dans le ciel est-elle une fusée SpaceX ?

C’est de cet endroit que sont tirées les fusées Soyouz, comme le rappelle le Centre national d’études spatiales (CNES), qui participent au programme de la Station spatiale internationale (ISS). Malgré le contexte de la guerre en Ukraine, les projets de la Nasa et des Européens avec la Roscosmos, l’agence spatiale russe, n’ont pas été interrompus. Toujours dans les archives, une autre occurrence de cette vidéo sur YouTube la localise même plus précisément à Balkhach, une ville connue pour son lac dans l’est du pays.

Il est ainsi plus vraisemblable que la scène se passe au Kazakhstan et qu’elle montre une fusée russe, plutôt qu'une fusée américaine de SpaceX. Remontons donc aux décollages effectués depuis la base de Baïkonour avant le 6 octobre 2022. Plusieurs articles, consultables en ligne ici ou encore ici, font justement état du décollage d’une fusée Soyouz, mené le 21 septembre par la Nasa et la Roscosmos, avec à bord un astronaute américain et deux astronautes russes. Si la Roscosmos ne publie plus rien sur Twitter en raison des sanctions occidentales, la Nasa est toujours active. Et a diffusé le décollage en direct sur son compte.