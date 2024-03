Cette mamie de 103 ans est la délinquante la plus célèbre d’Italie

Les carabiniers ont été appelés en pleine nuit, entre dimanche et lundi, pour interpeller un chauffard à Bondeno, en Italie. Il s'agissait de Giuseppina Molinari, 103 ans, qui rentrait d'une partie de cartes chez des amis au volant de sa Fiat Panda.

Aux alentours de 1h du matin, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars, des policiers italiens reçoivent un appel pour conduite dangereuse dans le centre de Bondero, une ville d'environ 13.000 habitants située près de Ferrare, en Italie du Nord. La patrouille de carabiniers a confié sa "surprise" en découvrant "l'année de naissance" du chauffard, une mamie italienne de 103 ans, "désorientée et (qui) continuait à parcourir les mêmes rues", selon le rapport de police.

Résidant au village de Vigarano Pieve, à une dizaine de kilomètres de là, Guiseppina Molinari rentrait chez elle à bord de sa petite Fiat Panda blanche après une partie de cartes avec des amis. Selon la police, la centenaire a "probablement" été désorientée dans l'obscurité et s'est perdue. Et son permis de conduire était périmé depuis 24 mois. En Italie, après 80 ans, il doit être renouvelé tous les deux ans après examen médical.

Et donc, Guiseppina Molinari n’avait pas non plus d’assurance. "Ils m'ont mis une amende, mais ils ont été gentils", a-t-elle raconté aux journalistes de la chaîne locale TGR Emilia Romania. Après avoir reçu son amende, elle a été ramenée à son domicile par les carabiniers. L’histoire de cette mamie italienne a fait le tour des médias et des réseaux sociaux, bien au-delà des frontières de son pays natal. Depuis cette fameuse nuit, Guiseppina Molinari enchaîne les interviews à la télévision italienne.

Mais "Giose", son surnom, a retenu la leçon. "Je vais m'acheter une Vespa", lance la centenaire, pleine d'aplomb, auprès de TGR Emilia Romagna, dans la vidéo ci-dessus. En attendant, la centenaire a prévu de visiter ses amis de Bondero... à vélo. "Hier [mardi], je suis allée à Bondeno mais à bicyclette, ça fait du bien !", s'amuse-t-elle. Guiseppina Molinari fêtera ses 104 printemps ce mardi 19 mars. Au moins, ses amis sauront quoi lui offrir.