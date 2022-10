Cette vidéo impressionnante montre-t-elle un vrai dragon "capturé en Mongolie" ?

En se rendant sur la page officielle de l'artiste, on apprend que ce sculpteur espagnol a réalisé plusieurs statues très réalistes pour la télévision. Notamment un crocodile, le visage d'un dinosaure… Et un dragon ! Dans une vidéo publiée le 21 février 2016, on retrouve exactement le même reptile que celui présent sur la vidéo. Or, comme l'indique la légende, il s'agit d'une création. "C'est ainsi que nous avons créé pas à pas dans notre atelier un dragon de plus de quatre mètres pour l'émission Cuarto Milenio", un programme qui aborde des thèmes généralement liés au monde du fantastique et du mystérieux.