Cette vidéo montre-t-elle encore un Ovni abattu, cette fois-ci au-dessus de la Pologne ?

Le ciel et ses mystères ont toujours fait l'objet d'une attention particulière de la part des internautes. C'est d'autant plus vrai depuis que des ballons espions et autres objets non identifiés sont au cœur de l'actualité. Depuis l'annonce de nouveaux aéronefs aux origines mystérieuses abattus dans les airs par les États-Unis et le Canada, certains voient dans chaque lumière qui éclaire la nuit une nouvelle preuve de ce phénomène.