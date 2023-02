Cette vidéo montre-t-elle Joe Biden chuter lourdement en sortant de l'avion présidentiel américain ?

Enfin, il est possible de retrouver une vidéo de ce moment, partagée par une autre chaîne de télévision polonaise. L'octogénaire, avec une casquette dans la main gauche, se tient fermement à la rambarde avant de mettre le pied au sol et d'être accueilli par des Polonais venus à sa rencontre à l'aéroport. Contrairement aux images de l'homme qui chute, descendu à l'arrière du Boeing présidentiel, on constate que Joe Biden a utilisé la sortie se trouvant à l'avant de l'aéronef. Une preuve de plus que sa descente d'avion s'est bien déroulée.

Aux États-Unis, la santé de l'élu démocrate est l'objet de nombreuses critiques et spéculations depuis sa prise de fonction. Ses opposants n'hésitent pas à relayer des séquences laissant à penser qu'il deviendrait sénile, tandis que certains assurent que son état physique n'est plus suffisant pour garantir le bon exercice de ses fonctions. Il y a quelques jours à peine, une visite médicale du président a été scrutée de près : son médecin a conclu qu'il était en "bonne santé". Si Joe Biden n'a pas chuté en arrivant en Pologne, il faut toutefois noter qu'il a déjà été filmé à plusieurs reprises en train de tomber. Que ce soit en montant les marches de l'Air force 1... ou en faisant du vélo.