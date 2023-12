Crise entre le Venezuela et le Guyana : "La dimension sécuritaire et militaire fait partie de la mise en scène"

Bien décidé à mettre la main sur les ressources de l'Essequibo, une région voisine administrée par le Guyana, Nicolas Maduro se montre de plus en plus menaçant. Faut-il redouter un conflit armé entre les deux voisins ? Les réponses de Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine.

Jusqu'où Nicolas Maduro est-il prêt à aller pour récupérer l'Essequibo ? Surfant sur sa "victoire" au référendum organisée dimanche concernant cette région riche en pétrole mais administrée par le Guyana, le président vénézuélien se fait chaque jour un peu plus véhément. Le chef d'État, défensant "un plan pour l'avenir", l'affirme : il veut exercer le pouvoir dans la région et va proposer en ce sens une loi pour créer la province du "Guayana Esequiba".

Ni plus ni moins qu'une "menace directe", a réagi le président guyanien Irfaan Ali, prêt à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU en cas d'aggravation du différend. Ce dernier pourrait-il déraper en conflit armé ? Les explications de Christophe Ventura, directeur de recherche à l'Iris et spécialiste de l'Amérique latine.

Le bras de fer diplomatique entre le Venezuela et le Guyana pourrait-il aboutir à une crise militaire ?

Ce n'est pas le scenario le plus probable, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Depuis le referendum consultatif du 3 décembre, le gouvernement vénézuélien veut montrer ce qu'il considère comme un mandat total sur cette affaire. Et que tous les moyens seront utilisés pour que sa position soit prise en compte par le Guyana.

La dimension sécuritaire et militaire fait partie de la mise en scène de cette position de force. Mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Déjà car le Venezuela est dans une situation économique et politique très compliquée : on ne le voit pas entrer en guerre, mobiliser une armée et instaurer une économie de guerre. Cela semble "irréaliste." Notamment car cette voie-là amorcerait une dynamique sécuritaire dans une région où il n'y en avait pas. On rentrerait dans un scenario favorisant une logique d'escalade, des escarmouches, des incidents qui peuvent déborder la stratégie initiale. Or ce n'est pas la position du Venezuela que d'annexer ou envahir le Guyana.

Un bras de fer s'est instauré pour faire monter les enchères Christophe Ventura

Que cherche à obtenir le Venezuela ?

Un jeu diplomatico sécuritaire s'est engagé, chacun montrant ses muscles. Mais le fond de l'affaire reste probablement une négociation. Une sorte de bras de fer s'est instauré pour faire monter les enchères et déboucher sur des discussions. C'est le scénario le plus probable. Même si le fait de rentrer dans des logiques sécuritaires ou militaires, avec des troupes ne serait-ce que positionnées, peut faire échapper aux protagonistes leur objectif initial.

La découverte de nouveaux gisements de pétrole a-t-il été le détonateur de cette crise ?

N'oublions pas que ce conflit existe vraiment : il y a un différend territorial depuis deux siècles entre ces deux pays. Mais effectivement, ces dernières années, la résurgence de ce différend est liée à des contextes avec de gros enjeux. La découverte de gisements de pétrole - mais aussi d'or et de diamant - fait que le Guyana est devenu l'un des pays les plus en vue. Le Venezuela ne peut pas s'empêcher de réagir, estimant que les deux tiers de la surface de son voisin sont un territoire mal acquis par les Britanniques.

Il n'y pas que la découverte de ces ressources, mais aussi les armes géopolitiques qu'elles offrent. Car autour de ces richesses se positionnent les puissances mondiales : USA, Chine, Brésil… Ce territoire concentre des rapports de force régionaux et mondiaux. Le Venezuela, en revendiquant ses droits, cherche à consolider sa position géopolitique face aux Etats-Unis, qui eux sont les principaux alliés du Guyana. Or ce dernier a donné la concession d'exploration à ExxonMobil, une des principales entreprises américaines. Pour compliquer l'affaire, rappelons qu'une élection présidentielle a lieu l'année prochaine au Venezuela. L'évolution de cette crise va dépendre de l'évolution de tous ces paramètres.