Changement climatique : en Indonésie, un village peu à peu englouti par la mer

C'est un village pris au piège des conséquences du changement climatique. En Indonésie, les rizières luxuriantes de la région de Timbulsloko ne sont plus qu'un réseau de promenades en pierre à la surface des eaux qui les ont englouties. Plus de 200 personnes vivent encore dans cette région côtière de l'île de Java. Mais leur vie a été radicalement bouleversée par la montée du niveau de la mer, l'érosion côtière et l'extraction excessive d'eau souterraine, responsable de l'affaissement de la terre.