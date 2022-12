Changement climatique et guerre en Ukraine : l'ONU lance un appel de fonds record

Mais ce montant ne permettra pas de venir en aide à toutes les personnes dans le besoin. Au total, elles seront 339 millions dans le monde à avoir besoin d'une aide d'urgence, contre 274 millions en 2022, "un chiffre énorme et déprimant", a encore estimé le chef de l'agence humanitaire. Et le pic connu après la pandémie de Covid-19 n'a pas diminué.

"Des sécheresses et des inondations meurtrières font des ravages (...) du Pakistan à la Corne de l'Afrique. La guerre en Ukraine a transformé une partie de l'Europe en champ de bataille. Plus de 100 millions de personnes sont déplacées dans le monde. Et tout cela en plus de la dévastation que la pandémie a entrainée chez les plus pauvres dans le monde", a souligné Martin Griffiths, qui s'attend à ce que 2023 ressemble à 2022.