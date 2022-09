À cause de la déforestation et du narcotrafic, un tiers de l'Amazonie irréversiblement détruite

Le "poumon vert" de la planète en "alerte rouge". Réunis ce mardi 6 septembre pour le 5e sommet des Peuples indigènes, à Lima, au Pérou, des dirigeants des peuples autochtones de l'Amazonie ont tiré la sonnette d'alarme, face à la situation dramatique que connaît la plus grande forêt tropicale du monde.

Dirigeants amazoniens et enquêteurs des neuf pays représentés - le Pérou, le Brésil, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la Bolivie, la Guyane, la Guyane française et le Suriname - ont présenté un rapport, démontrant que l'Amazonie se trouve au point de non-retour. En cause : la déforestation, le narcotrafic et la contamination des sols, qui combinés, représentent désormais 26% de la région.