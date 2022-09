Inondations au Pakistan : les autorités ouvrent une brèche dans le plus grand lac du pays

Le dérèglement climatique, plus que jamais au centre de l'actualité au Pakistan. En raison des pluies diluviennes et des immenses inondations qui frappent actuellement le pays, les autorités ont ouvert une brèche dans le plus grand lac d'eau douce du pays. Une décision qui doit permettre d'éviter aux zones densément peuplées d'être, à leur tour, envahies par les eaux. "Le lac Manchar, qui est utilisé pour le stockage de l'eau, avait déjà atteint des niveaux dangereux et la pression accrue constituait une menace pour les zones environnantes dans la province méridionale de Sindh", a déclaré le ministre de l'irrigation de la région, Jam Khan Shoro, rapporte le Guardian. "En ouvrant la brèche, nous avons essayé de sauver la ville de Sehwan", ajoute-t-il, précisant que "les niveaux d'eau de Johi et Mehar, dans le district de Dadu", seront réduits.

Environ 100.000 personnes ont été invitées à quitter leur foyer. Pour l'heure, le gouvernement n'est toutefois pas en mesure d'établir combien le feraient effectivement. Selon le Guardian, certaines personnes déplacées par les inondations se sont plaintes des abris surpeuplés, tandis que d'autres sont réticentes à l'idée de laisser leurs biens.