Le plan climat des États-Unis inquiète la France et l'Allemagne

Le climat pourrait-il donner lieu à une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne ? En déplacement à Washington vendredi, la cheffe de la diplomatie française s'est en effet inquiété des conséquences du vaste plan américain d'investissement sur le climat. Un texte qui pourrait créer une concurrence déloyale entre le Vieux continent et la première économie du monde, selon Catherine Colonna qui a toutefois souhaité tempérer : "Nous n'appelons sûrement pas de nos voeux une guerre (commerciale)".

Plus gros investissement aux États-Unis dans la lutte contre le changement climatique, le plan Biden prévoit une série d'incitations financières censées favoriser une évolution vers les énergies renouvelables, tout en créant un taux d'imposition minimal sur les grosses entreprises. Ce programme, "selon notre point de vue, a pour conséquence de ne pas mettre sur un pied d'égalité les États-Unis et les acteurs européens", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, qui s'exprimait devant le Center for Strategic and International Studies, un cercle de réflexion de la capitale américaine.