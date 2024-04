Climat : qui sont ces mamies à l'origine de la condamnation historique de la Suisse par la CEDH ?

La Cour européenne des droits de l'Homme a rendu mardi un jugement historique en condamnant pour la première fois un État pour inaction climatique. L'affaire était portée par l'association les "Aînées pour la protection du climat". Âgées de 73 ans en moyenne, ses membres se plaignent des "manquements des autorités suisses" qui "nuiraient sérieusement à leur état de santé".

C'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) condamne un État pour son manque d'initiatives pour lutter contre le changement climatique. L'instance qui siège à Strasbourg pour faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, a rendu un jugement historique, mardi 9 avril, en reconnaissant une violation du texte par la Suisse, donnant ainsi raison à l'association de femmes âgées, les "Aînées pour la protection du climat".

La Cour a considéré que l'association helvétique était habilitée à agir en justice pour le compte de personnes pouvant faire valoir que leurs conditions de vie et leur santé étaient menacées par le changement climatique. Quatre de ses membres avaient développé en plus des requêtes individuelles, mais la Cour a jugé qu'elles ne remplissaient pas les critères relatifs à la qualité de victimes et a donc déclaré leurs requêtes irrecevables.

Soutenue par Greenpeace Suisse

C'est en 2016 qu'a commencé l'action des Aînées pour contraindre la Suisse à agir davantage pour le climat, avec une série de recours, vains. Soutenue par Greenpeace Suisse, cette association compte près de 2500 membres, pour une moyenne d'âge de 73 ans. Depuis 20 ans, "tous les rapports montrent que tout le monde est touché" par le réchauffement des températures, les seniors particulièrement, et plus encore "les femmes âgées", "particulièrement vulnérables en termes cardio-vasculaires ou respiratoires", soutient Anne Mahrer, 64 ans, l'une des porte-paroles de l'association.

La requête de l'association dénonçait des "manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique" qui ont des conséquences négatives sur les conditions de vie et la santé. "La justice climatique est un droit de l'Homme", proclamait en anglais une banderole bleue tenue par les dames aux cheveux blancs membres de l'association. "J'ai 82 ans et je ne verrai pas les effets des décisions rendues aujourd'hui. Il faut que les politiques changent et ça prendra du temps", a déclaré Mona Bruna-Molinari, l'une d'elles.

Dans le détail, la CEDH a dit ce mardi à une majorité de 16 voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la convention des droits de l'Homme et, à l'unanimité, violation de l'article 6 relatif à l'accès à un tribunal. La Cour affirme ainsi que l'article 8 consacre le droit à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.

Outre l'affaire portée par les Ainées, la CEDH s'est prononcée mardi dans deux autres affaires distinctes liées au changement climatique. Concernant ces dernières, elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par de jeunes Portugais contre leur pays et 31 autres États ainsi que celle d'un ex-maire écologiste du Nord de la France contre l'État.