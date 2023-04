"The Drop Store" : quelle est cette boutique où les 15 ml d’eau "propre" coûtent 180 euros ?

Comment sensibiliser les habitants à une future - et possible - crise de l'eau ? Plutôt qu'un long discours, le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Wopke Hoekstra, a préféré frapper les consciences en lançant "The Drop Store" ("le magasin de la goutte", ndlr) : un concept d’e-commerce futuriste qui met en lumière l’impact économique qu'une telle crise pourrait avoir sur nos achats du quotidien. Car quoi de plus parlant que de toucher au porte-monnaie des consommateurs.

On y trouve ainsi des produits de première nécessité en très petite quantité et à des prix prohibitifs. Par exemple, un épi de maïs de 35 grammes coûte 129,90 dollars (118 euros), deux cubes de fromage valent 109 dollars (100 euros), tandis que cinq grains de riz sont à 198 dollars (180 euros). L’eau normale, quant à elle, est vendue à 1,99 dollar (1,82 euro), mais elle est brune et trouble. Pour avoir une eau minérale pure, il faut en revanche débourser 199 dollars (182 euros) pour seulement... 15 ml.