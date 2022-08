Villages, monuments, bateaux de guerre... Avec la sécheresse, des vestiges engloutis ressurgissent en Europe

Autre conséquence, plus sombre historiquement, la réapparition de certaines "pierres de la faim" situées dans le Rhin et l'Elbe, dans l'Est de l'Europe. Ces pierres, placées au fond des fleuves dès le 15ᵉ siècle, visent à recenser les sécheresses les plus graves, des sortes de repères hydrologiques. Si ces "pierres" sont nombreuses, attention toutefois.

En effet, actuellement, une image circule sur l'une d'elles qui porte la mention "si vous me voyez, pleurez". Or, cette pierre n'est - pour le moment - pas visible et toujours située sous l'eau, en République Tchèque, à Děčín. Les images diffusées datent de 2018, lors d'un précédent épisode de sécheresse. Pourtant, au niveau de cette ville, l'Elbe est encore à un niveau suffisant pour éviter de voir cette pierre au sombre présage.