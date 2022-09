Charles III : cygnes, deux anniversaires, passeport... les privilèges insolites du nouveau roi

Le roi pourra voyager sans avoir besoin de papiers, au motif que le passeport est émis en son nom. Un privilège dont il est le seul de la famille royale à bénéficier. Même chose pour le permis de conduire : le souverain n'en a pas besoin pour rouler sur les routes du Royaume-Uni.

Le roi doit observer une stricte neutralité politique. C'est pourquoi il n'a pas le droit de glisser un bulletin de vote dans une urne. Il ne peut pas non plus se présenter à une élection. Mais il a tout de même un rôle au sein de la sphère politique : il ouvre les sessions parlementaires et adoube le Premier ministre, avec lequel il s'entretient régulièrement.

Le souverain peut aussi fêter son anniversaire deux fois. C'est ce que faisait Elizabeth II, qui soufflait ses bougies chaque année à deux reprises : le 21 avril, le jour de sa naissance, dans l'intimité, et au moment de la célébration officielle de son anniversaire. Cela se faisait traditionnellement le deuxième samedi du mois de juin, une date qui permettait d'échapper aux caprices de la météo anglaise. Cela pourrait aussi être le cas de Charles III, puisque son anniversaire n'a pas lieu en été, mais le 14 novembre.