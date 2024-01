Qu'est-ce que l'hypertrophie de la prostate, dont souffre le roi Charles III ?

Le palais de Buckingham a annoncé mercredi soir que le roi Charles III allait être hospitalisé la semaine prochaine. Il souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate. De quoi s'agit-il ?

Le roi Charles III en retrait forcé. Mercredi 17 janvier, les services de la monarchie britannique ont annoncé que le successeur de la reine Elizabeth II allait être hospitalisé la semaine prochaine. En cause ? Le diagnostic, chez le souverain âgé de 75 ans, d'une "hypertrophie de la prostate". "Ce dont est atteint sa Majesté est bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice", a rassuré le palais dans un bref communiqué.

Une pathologie très fréquente

L'hypertrophie de la prostate est une pathologie très fréquente chez les hommes d'un certain âge. D'après l'encyclopédie Vidal, on parle d'hypertrophie de la prostate lorsqu'elle "devient trop volumineuse et gêne l'émission d'urine". Dans ce cas, "uriner devient difficile". "L'émission d'urine est lente à démarrer, le flux est faible et saccadé, et des gouttes continuent de s'écouler pendant une minute ou deux. L'envie d'uriner est plus fréquente, ce qui s'avère gênant la nuit."

Si elle est bénigne, des traitements restent nécessaires. En cas d'absence de soins, cette pathologie peut entraîner une détérioration progressive du fonctionnement de la vessie ainsi que des infections urinaires. Elle n'est toutefois pas en cause dans le développement du cancer de la prostate. "L'hypertrophie bénigne ne dégénère jamais en cancer de la prostate et n'augmente pas le risque d'en développer un", peut-on lire sur le site de Vidal. Les hommes qui souffrent d'hypertrophie de la prostate sont néanmoins "davantage sujets aux calculs urinaires ou aux infections urinaires à répétition".

La plupart des hommes âgés souffrent de cette maladie. Selon la même source, 60% des hommes de plus de 60 ans en sont victimes. Le roi Charles III, 75 ans, entre dans cette catégorie. L'hypertrophie bénigne de la prostate touche même la quasi-totalité des hommes de plus de 85 ans (90%).