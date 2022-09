Charles III : quels sont les pouvoirs et les devoirs du roi ?

Le principal devoir de Charles III consistera à rester politiquement neutre, tel ce qui est demandé à chaque souverain de cette monarchie. Si Elizabeth II y était globalement parvenue, pour son fils, une part de changement devra avoir lieu. Et pour cause, Charles III a déjà par le passé manifesté un certain engagement politique en prenant position sur des sujets d'actualité, comme les questions migratoires, écologiques ou encore la position britannique vis-à-vis de la Chine.

Désormais, en tant que roi, Charles III devra affirmer les projets de loi votés par le Parlement sur avis des ministres. Par ailleurs, il accordera également des entrevues aux ministres, au cours desquelles il est invité à les "encourager ou les avertir" et être consulté sur des questions. Il peut également convoquer le Parlement sur l'avis du gouvernement, mais également ouvrir et clore chaque session du Parlement.