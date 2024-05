Le budget chinois consacré à la défense a-t-il augmenté de 600% en l'espace de 20 ans ?

Alors que la Chine multiplie les manœuvres militaires aux abords de Taïwan, un député centriste met en avant un chiffre qui interpelle. Pékin, assure-t-il, a augmenté ses dépenses en matière de défense, de 600% entre 1999 et 2021. Cette hausse est avérée, mais ne s'est pas traduite par une progression notable de ces budgets au regard du PIB chinois.

La Chine a lancé des manœuvres militaires d'ampleur au large de Taïwan, présentées comme une "punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes". Cette nouvelle recrudescence des tensions dans la région donne lieu à une démonstration de force militaire de la part de Pékin. Une actualité qui fait écho à des propos du député centriste Jean-Charles Larsonneur : voilà quelques jours, il évoquait en effet la hausse des dépenses militaires de la Chine lors d'une réunion de la commission défense de l'Assemblée nationale. Cette progression du budget chinois de la défense, a-t-il expliqué, a atteint 600% en un peu plus de deux décennies, entre 1999 et 2021.

Une puissance militaire désormais incontournable

Lorsque l'on s'intéresse aux dépenses en matière de défense, les chiffres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) sont généralement considérés comme des références. Relayés notamment par la Banque mondiale, ils permettent de disposer de données remontant pour certaines à plusieurs décennies. Pour vérifier les éléments fournis par Jean-Charles Larsonneur, c'est vers les dépenses en dollars constants que l'on se dirige, des données qui permettent de tenir compte de la variation des prix à travers le temps et d'effectuer des comparaisons entre des époques distinctes.

On constate ainsi que selon le Sipri, Pékin consacrait en 1999 quelque 41,2 milliards de dollars à la défense. Un montant déjà important, mais qui a progressé au fil des ans, atteignant 279,6 milliards de dollars en 2021. Cela représente une hausse de l'ordre de 578.64%, proche des 600% évoqués par l'élu du Finistère.

Si cette progression majeure interpelle, il est toutefois nécessaire de l'analyser en gardant à l'esprit que la Chine a connu au cours des dernières décennies une croissance économique d'ampleur. Ainsi, lorsque l'on rapporte ces dépenses militaires à l'évolution du PIB chinois, on découvre que le pays dirigé par Xi Jinping n'a pas augmenté de manière significative la part de ses investissements militaires par rapport à son PIB. Concrètement, les sommes allouées à la défense correspondaient à 1,87% du PIB chinois en 1999, contre 1,68% en 2021. De légères variations s'observent à travers le temps, mais le seuil des 2% n'a pas été dépassé depuis 2003. Ces chiffres sont assez nettement inférieurs à ceux affichés par les États-Unis (3,42% de leur PIB en 2021), le Maroc (3,76%), la Grèce (3,87%) ou encore Israël (4,96%).

Si les dépenses de la Chine dans le secteur de la défense apparaissent considérables – son armée serait aujourd'hui la plus importante au monde en matière d'effectifs, avec plus de deux millions de soldats – elles demeurent soumises à caution. La part du budget qui est consacrée aux dépenses militaires pourrait en effet se révéler sous-estimée, rapporte l'agence de presse AP, en raison notamment des "nombreux projets de collaboration civilo-militaire" engagés par Pékin. Des investissements qui ne figurent pas nécessairement dans les lignes de compte strictement liées à la défense et à l'armement.

