Catastrophe meurtrière dans les incendies au Chili : au moins 122 morts dans les feux qui ravagent le pays

Au moins 122 personnes ont perdu la vie dans les incendies de forêts qui ravagent le centre et le sud du Chili. Un bilan qui risque de s'alourdir alors que les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs.

Le bilan s'aggrave encore. Les violents incendies qui ravagent la région côtière touristique de Valparaiso, au Chili, ont fait au moins 122 morts, ont annoncé lundi les autorités du pays. Des quartiers d'habitations entiers dévastés, des voitures calcinées et près de 26.000 hectares réduits en cendre. Le centre et le sud du pays sont en proie à de violents feux de forêts depuis vendredi, avec encore une quarantaine de foyers actifs, selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred).

L'incendie de Las Tablas, le plus important dans la région de Valparaiso, est toujours actif et "couvre un périmètre de 80 km", avait indiqué ce lundi matin la ministre chilienne de l'Intérieur, Carolina Toha. Dans toute la région, prisée pour ses plages et sa production de vin, quelque 1400 pompiers et 1300 militaires et volontaires sont déployés pour lutter contre les flammes et aider les habitants démunis. Le précédent bilan communiqué par le Service de médecine légale (SML) était de 112 morts.

Depuis la semaine dernière, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. Cette canicule résultant du phénomène climatique El Niño touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique.

Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menace dans les prochains jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.