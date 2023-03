Chine : après 10 ans de pouvoir, Xi Jinping en cinq grands dossiers

Pour remplir les objectifs de son agenda international, la Chine s'est dotée d'une armée aussi puissante que moderne. Le budget alloué à la Défense a plus que doublé en l'espace d'une décennie, passant de 103 milliards de dollars en 2008 à 245 milliards de dollars en 2020, a calculé l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Cela en fait la deuxième dépense mondiale en la matière, loin derrière les États-Unis (plus de 700 milliards). Le dirigeant multiplie les parades militaires imposantes sur la place Tien An Men et exhibe des missiles hypersoniques révolutionnaires et de nouveaux missiles de dissuasion nucléaire intercontinentaux.

Sur les mers, la Chine se hisse aussi parmi les grandes puissances. Avec trois porte-avions et un nombre toujours plus important de navires, elle n'a désormais que peu d'équivalents. Et sa croissance est encore appelée à s'accélérer, la marine américaine prévoyant qu'entre 2020 et 2040, le nombre total de navires de l'empire du Milieu augmenterait de près de 40%.

Des investissements considérables sont, en outre, consentis en matière de cyberdéfense et d'intelligence artificielle. "Selon certains rapports, la Chine utiliserait déjà l'intelligence artificielle dans la robotique militaire et les systèmes de guidage de missiles, ainsi que dans les véhicules aériens sans pilote et les navires sans pilote", rapporte la BBC.