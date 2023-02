Chine : deux morts et plus de 50 disparus dans l'effondrement d'une mine de charbon

Au moins deux personnes ont été tuées, six blessées, et 53 étaient portées disparues mercredi après l'effondrement d'une mine de charbon dans la région chinoise de Mongolie intérieure (nord), selon les médias d'État. L'accident est survenu vers 13H00 (05H00 GMT) dans une mine à ciel ouvert située à la ligue d'Alxa, dans l'ouest de la région, selon la chaîne d'État CCTV.

"Un certain nombre d'employés et de véhicules ont été ensevelis" dans l'effondrement, a indiqué CCTV. Huit équipes de secours, soit plus de 330 secouristes, ont été dépêchés sur place pour les opérations de sauvetage, selon le média en ligne semi-public The Paper. La Mongolie intérieure est une région majeure de production de charbon en Chine.

"À 17H13 (09H13 GMT, ndlr), trois personnes avaient pu être sorties de la mine, dont deux ne présentaient pas de signes vitaux", selon l'agence d'État Chine Nouvelle. Le président Xi Jinping a ordonné aux autorités locales de "faire tout leur possible pour chercher et secourir les personnes portées disparues", a-t-elle également précisé.