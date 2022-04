Trois astronautes Chinois de retour après un séjour record dans l'espace

En six mois, l'équipage a effectué deux sorties dans l'espace, poursuivi la construction de la station, animé deux cours via internet pour les écoliers chinois, réalisé des expériences et affiné sa maîtrise des séjours longue durée. La Chine investit depuis quelques décennies des milliards d'euros dans son programme spatial, et a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003. Depuis, le pays a réalisé quelques prouesses remarquées, notamment ces dernières années. Pour rappel, Pékin est exclu de la Station spatiale internationale depuis 2011, lorsque les États-Unis ont interdit à la Nasa de s'engager avec le pays asiatique.