Chine : l'ancien président Jiang Zemin meurt à l'âge de 96 ans

Il a été salué par les médias d'État comme un grand révolutionnaire communiste ayant aidé à rétablir le calme durant les manifestations pro-démocratie de 1989. L'annonce de son décès arrive justement alors qu'une vague de manifestations secoue plusieurs villes de Chine ces derniers jours, rappelant cette mobilisation réprimée dans le sang à Pékin il y a plus de 30 ans.

Chez la population, Jiang Zemin a aussi laissé l'image d'un dirigeant au caractère affable. Plus d'un demi-million de personnes ont posté dans l'heure le message de CCTV annonçant son décès sur Weibo, le Twitter chinois. Beaucoup évoquent "Grand-père Jiang", et certains en ont profité pour lancer des piques à l'actuel dirigeant. "L'époque de Jiang, tout en n'étant pas la plus prospère, était plus tolérante", écrit un usager de Weibo. De nombreux messages plus humoristiques ont été censurés en quelques minutes.