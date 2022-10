La Chine accusée de surveiller ses ressortissants via des postes de police délocalisés

Face à ces accusations, la Chine s'est défendue par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Wang Wenbin a évoqué des informations "complètement fausses", assurant que Pékin respectait "pleinement" la souveraineté des autres pays. "L'objectif principal de la station-service à l'étranger est de fournir une assistance gratuite aux citoyens chinois" dans le monde pour renouveler leur permis de conduire et bénéficier d'autres services", a précisé de son côté à l'AFP l'ambassade chinoise au Canada. L'institution a également précisé que les personnes travaillant dans ces stations étaient des "volontaires locaux" et non "des agents de police chinois", tout en ajoutant qu'ils n'étaient aucunement impliqués dans de "quelconque enquête criminelle".