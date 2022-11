Chine : le Covid et une croissance ralentie impactent durement les milliardaires

Si le pays reste la deuxième économie mondiale, la croissance chinoise marque le pas et ses grandes fortunes perdent de leur patrimoine. Le nombre de milliardaires en Chine a ainsi connu cette année sa plus forte baisse en 24 ans, tant en nombre de milliardaires qu'en fortune cumulée, selon un classement annuel. Une chute liée à l'effet de sa stricte politique zéro Covid et de la crise de l'immobilier. Selon le classement établi par le cabinet chinois Hurun et publié mardi 8 novembre, 1305 personnes en Chine ont une fortune estimée à au moins 5 milliards de yuans (691 millions de dollars), un chiffre en recul de 11% sur un an. Leur fortune cumulée avoisine les 3500 milliards de dollars, en baisse de 18%.

La Chine est la dernière grande économie à mener une stricte politique sanitaire face au Covid-19, mais les confinements à répétition que cela entraîne ont bouleversé les chaînes de production et d'approvisionnement, mettant un coup de frein à l'activité. Des quartiers, des villes et même des usines entières sont encore confinées dès l'apparition de quelques cas, comme le plus grand site au monde d'iPhone, Apple ayant annoncé un retard dans ses livraisons de téléphones.