Chine : le ministre de la Défense disparaît mystérieusement, une purge en cours à Pékin ?

Une nouvelle disparition énigmatique. Depuis la fin du mois d'août, il n'est plus apparu en public. Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a soudainement disparu, après avoir fait une visite en Russie et en Biélorussie au mois d'août dernier. Selon le Financial Times, Washington dispose de renseignement sur le fait que le ministre ferait l'objet d'une enquête pour corruption. Il aurait été, depuis, écarté de ses fonctions.

Pour corroborer cette disparition, le quotidien britannique cite trois responsables américains. L'article a été publié quelques heures seulement après une déclaration l'ambassadeur américain au Japon. Sur les réseaux sociaux, celui-ci a indiqué que Li Shangfu n'avait "pas été vu ou entendu depuis trois semaines". Li Shangfu s'était rendu mi-août en Russie puis en Biélorussie.

Interrogée vendredi par l'AFP sur une possible enquête visant le ministre de la Défense, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu ne "pas (être) au courant de la situation" évoquée par les journalistes. La Maison-Blanche n’a pas évoqué publiquement cette affaire.

Les soupçons américains concernant son éviction interviennent deux mois après un remaniement à la tête de l'unité de l'Armée populaire de libération en charge des missiles stratégiques, notamment nucléaires. En juillet, Pékin avait ainsi annoncé doter cette unité d'une nouvelle direction sans justifier ce changement, tandis que les médias faisaient état d'une enquête pour corruption impliquant son ancien chef, qui n'avait pas été vu en public pendant des semaines.